10 couples parfaits - Episode 42 du 19 novembre 2018

Dans l’épisode 42 de 10 Couples Parfaits, Hilona a quitté précipitamment l’aventure, elle n’a pas supporté les révélations d’Illan vendredi dernier. Ses amies les plus proches espèrent voir revenir la jeune femme. Suite à ce drame, il est l’heure pour les candidats de décider qui partira en date. Plusieurs célibataires pensent que Mélanie et Illan pourraient être un match parfait. Les deux gros caractères de la villa partent faire un pique-nique romantique sur les rochers. Comment va se dérouler ce date ? Mélanie et Illan sont-ils compatibles ? Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 sur TFX.