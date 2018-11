10 couples parfaits - Episode 43 du 20 novembre 2018

Dans l’épisode 43 de 10 Couples Parfaits, Hilona fait son grand retour dans la villa ! Les copines d’Hilona sont ravies de l’a retrouver, Illan de son côté fait plutôt profil bas. Pour son retour, Hilona décide d’organiser une « soirée célibataire » tout le monde est invité, sauf Célia et Illan. La jeune femme profite de sa soirée, elle propose le jeu de la bouteille. Tous les habitants jouent le jeu et une bonne ambiance règne. Seulement, Hilona est vite rattrapée par ses réels sentiments, elle a très mal vécu la tromperie d’Illan et la suite de l’aventure s’annonce très compliqué pour elle. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 sur TFX.