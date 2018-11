10 couples parfaits - Episode 44 du 21 novembre 2018

Dans l’épisode 44 de 10 Couples Parfaits, Tony et Mélanie vivent le parfait amour. Tony avoue ses sentiments à Mélanie et réciproquement. Du côté d’Hilona et Mia c’est un peu plus compliqué. Mia souhaite voter pour le match Célia / Illan car elle est persuadée qu’ils sont un match parfait. Mais Hilona sa meilleure amie de l’aventure ne cautionne pas son choix. Elle ne supporterait pas de voir son ex et sa pire ennemie partir en lune de miel. Si Illan est amené à partir, comment Hilona va-t-elle réagir ? Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 sur TFX.