10 couples parfaits - Episode 47 du 26 novembre 2018

Dans l’épisode 47 de 10 Couples Parfaits, Mélanie est dégoutée. Tony son amoureux va partir en date de 24 heures avec sa pire ennemie de l’aventure : Inès. Illan le grand dragueur est aussi très déçu. Le jeune homme comptait reconquérir Hilona son ex mais, ce n’est pas avec lui qu’elle part en date de 24h. Aussi, Illan a une surprenante révélation à faire. Et la plus surprise est la principale concernée : Mia. Les règlements de comptes s’annoncent périlleux. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 sur TFX.