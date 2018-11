10 couples parfaits - Episode 48 du 27 novembre 2018

Dans l’épisode 48 de 10 Couples parfaits, rien ne va plus entre Mia et Sélim. Le couple est en crise depuis que Sélim a appris la conversation entre sa copine Mia et Tom. Le jeune homme n’a pas confiance en sa copine. Mia est très triste et elle essaie de communiquer avec lui mais, le jeune homme ne veut rien entendre pour le moment. Cerise sur le gâteau, deux candidats vont partir en date et cela va fortement déplaire à Marilou et Sélim. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 sur TFX.