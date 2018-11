10 couples parfaits - Episode 49 du 28 novembre 2018

Dans l’épisode 49 de 10 Couples Parfaits, Hilona / Illan et Sergio / Mia partent en date quad. Illan donne tout pour reconquérir son ex Hilona. Et la jolie corse tombe à nouveau sous le charme de l’homme qui l’a encore fait récemment souffrir. Du côté de Mia et Sergio, c’est une certitude ils sont un match parfait. Cependant, ils appréhendent tous les deux la réaction de Sélim et Marilou. Sergio et Mia vont-ils partir suite à la Love Machine ? Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 sur TFX.