10 couples parfaits - Episode 50 du 29 novembre 2018

Dans l’épisode 50 de 10 Couples Parfaits, Mia et Sergio sortent de la Love Machine. Tous les deux appréhendent la réaction de leur conjoint respectif. C’est prouvé, ils sont un match parfait. Pendant les au revoir, Mia et Sergio en profitent pour faire une jolie déclaration à Sélim et Marilou. Tout le monde est touché par ce départ qui arrive finalement à la fin de cette aventure. Suite à cela les habitants sont perdus. Plus qu’une cérémonie et seulement 4 matchs parfaits trouvés. Vont-ils réussir à trouver les 10 Couples Parfaits de la cérémonie finale ? Vont-ils repartir avec les 200 000 euros ? Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 sur TFX.