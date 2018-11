10 couples parfaits - Episode 51 du 30 novembre 2018

Dans l’épisode final de 10 Couples Parfaits saison 2, Jeremy qui est match parfait avec Stella s’apprête à lui faire une jolie déclaration. Le jeune homme aimerait que leur relation aille plus loin qu’une simple amitié. Stella va-t-elle accepter sa proposition ? Max et Anastassia se sont mis en couple pendant leur lune de miel . Ils sont très amoureux. Max souhaite emménager avec la jolie russe. Anastassia qui est assez pudique sur ses sentiments, va-t-elle accepter de passer à une étape supérieure dans son couple ? Enfin Mélanie est très stressée à quelques minutes de son choix final elle ne sait toujours pas qui choisir. Pendant cette cérémonie finale, la tension est palpable « on est assis, on attend. On se prend tous les mains. Je n’ai jamais été autant stressée de toute ma vie » raconte Hilona. Alors les candidats ont-ils trouvé les 10 matchs parfaits ? Vont-ils remporter les 200 000 euros ? Réponse dans l’épisode finale de 10 Couples parfaits diffusé le vendredi 30 novembre à 18h sur TFX.