10 couples parfaits - Episode 7 du 1er octobre 2018

Après la première cérémonie où seulement un couple a été trouvé, sans savoir lequel c’est, les garçons se réveillent assez contrariés puisque les filles n’ont pas suivi la stratégie qu’ils avaient mis en place tous ensemble. Ils décident donc de les provoquer gentiment en déménageant leur chambre. Mais ça n’a pas été au goût de tout le monde… Hilona et Jessica deviennent folles de rage en voyant leur matelas dehors. Elsa Fayer a une annonce de la plus haute importance à faire, puisque cette année, un garçon n’aura pas un match à trouver, mais deux ! Une onzième prétendante débarque à la villa : Mélanie. La première fille qui trouvera le garçon avec qui elle est compatible éliminera automatiquement sa concurrente. Les premières tensions vont arriver, mais aussi les premiers bisous et des rapprochements inattendus vont se faire. Replay de l’épisode 7 de 10 Couples Parfaits Saison 2, diffusé lundi 1er octobre à 18h55 sur TFX et MYTF1.