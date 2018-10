10 couples parfaits - Episode 8 du 2 octobre 2018

Dans l’épisode 8 de 10 couples parfaits, les célibataires continuent d’essayer de trouver leur match. Des tentatives se font, comme pour Jérémy et Mia qui ont été choisis pour partir en date de rêve et tester leur compatibilité amoureuse. Mais le rendez-vous ne se passe pas tout à fait comme prévu. D’autres rapprochements se font plus naturellement comme pour Sergio et Marilou. Les deux célibataires se tournaient autour depuis le début de l’aventure mais savent qu’ils ne sont pas le match parfait. Peu importe, ils officialisent quand même leur relation en échangeant leur premier baiser face aux yeux de leurs camarades très heureux. La tempête Mélanie fait des ravages : Jonathan et Tony ont tous les deux eu le coup de cœur pour elle, ce qui provoque pas mal de dégâts. Après un bisou volé de la part de Tony, Jonathan veut montrer qu’il est toujours là pour la conquérir, et la situation dégénère très vite. Lors d’une date challenge, Illan dérape en massant une autre fille qu’Hilona. Le clash est imminent… Replay de l’épisode 8 de 10 Couples Parfaits Saison 2, diffusé mardi 2 octobre à 18h55 sur TFX et MYTF1.