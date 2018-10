10 couples parfaits - Episode 9 du 3 octobre 2018

Après le dérapage d’Illan pendant le date challenge, Hilona est complètement hors d’elle. N’ayant pas pu voir ce qui se passait car elle se faisait également masser, elle apprend que Célia a choisi Illan pour un tête à tête après avoir remporté l’épreuve. Les deux gagnants qui avaient eu un coup de cœur l’un pour l’autre au début de l’aventure se retrouvent pour parler de ce qu’il vient de se passer. Après avoir accepté ses excuses, Célia n’hésite pas à lui faire comprendre qu’elle est toujours intéressée par lui et espère qu’ils soient le match parfait. Mais au retour à la villa, la situation dégénère très vite. En colère, Hilona règle ses comptes avec Célia et les autres habitants sont obligés de les séparer. Elle décide ensuite de mettre un terme à sa relation avec Illan. Max et Anastassia se sont eux trouvés depuis le début de l’aventure et sont persuadés d’être compatible à 100%. Mais le seul moyen pour en être sûr est de tester leur compatibilité dans la love machine. Replay de l’épisode 9 de 10 Couples Parfaits Saison 2, diffusé mercredi 3 octobre à 18h55 sur TFX et MYTF1.