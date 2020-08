En savoir plus sur Elsa Fayer

Alcaraz rentre de son date avec son ex Anissa sans savoir que son autre ex Kellyn vient d'arriver à la villa. Une chose est sûre, Kellyn est très remontée. La jeune femme bouillonne de colère à l'idée que son ex, Alcaraz, ait si rapidement tourné la page. L'heure est au règlement de compte pour les deux ex. Extrait de l'émission du 18 août 2020.