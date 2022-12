10 couples parfaits - Saison 04 Episode 04

En savoir plus sur Elsa Fayer

La tension monte entre Alcaraz et Adrien Laurent. Ce dernier a eu une aventure il y a quelques années avec Kellyn. Pour Alcaraz, c'est inimaginable. Le ton monte et les deux hommes vont au clash. Du côté de Bryan et Carla, l'heure est à la mise au point. Lors de la soirée de la veille, Maïssane a lâché une bombe : Carla ne serait pas sincère avec Bryan et serait en couple à l'extérieur de l'aventure. Bryan est très confus après avoir appris cette nouvelle et a besoin d'explications de la part de Carla. Safia est toujours en recherche active de son match : Anthony, Kephren et Vincent sont dans sa ligne de mire. Mais il se peut que les garçons n'apprécient pas ce "papillonage" de la part de Safia. A l'approche de la première cérémonie, les stratégies commencent à se faire sentir. Maïssane et Krys s'interrogent sur leur potentiel match.