10 couples parfaits - Saison 04 Episode 08

Milla veut aider sa sœur pour qu’elle trouve son match. Elle sonde alors les deux prétendants de Safia. Mila veut apprendre à les connaitre pour savoir lequel correspond le mieux à sa sœur… Vincent et Khéphren tentent tout pour avoir les faveurs de Milla et donc de Safia. Dès le matin, la love alarme sonne… Elle annonce la première épreuve de love challenge. Le love challenge permet à deux couples de partir en date. Les candidats restés à la villa pourront envoyer un des deux couples en love machine et donc savoir s’il s’agit d’un couple parfait. Tous les candidats se préparent donc pour cette épreuve. Durant celle-ci, les duos formés devront se faire confiance… Certains auront plus de difficultés que d’autres… Quels sont les deux couples qui remporteront cette épreuve ? Les deux couples partent faire du surf sur les eaux turquoise des caraïbes… Certains candidats ne sont pas ravis de voir ces deux couples partir en date. Mais l’heure est importante pour les candidats. Ils le savent, ils doivent faire le bon choix pour leur deuxième love machine...