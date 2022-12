10 couples parfaits - Saison 04 Episode 12

Après la dispute qui a éclaté entre Kellyn et les autres candidats, une explication s’impose entre Kellyn et Alcaraz. La jeune femme essaie de le récupérer, en vain. Pour Milla, c’est l’heure du départ. En effet, elle a aidé sa sœur à aller mieux, sa mission est remplie. Toute la villa est émue de voir la jeune femme partir… Allan, lui, ne décolère pas. Une discussion s’impose avec Mélanie. La jeune femme le rassure, elle sait faire la différence entre jeu et amour. Du côté de Bryan et Dita, tout va pour le mieux… Avant que la love alarme sonne… Bryan va passer une nuit hors de la villa. La personne qui l’accompagnera sera tirée au sort par la roue du destin. Les candidats organisent des dates. Les couples sont faits au hasard. Mélanie et Adrien tombent ensemble. Les deux pensent qu’ils sont potentiellement match… Une situation qui ne plait pas à Allan… Dita et Bryan découvrent le lieu où ils vont passer 24 heures. C’est un cadre idyllique, en pleine nature. Cependant, Dita n’est pas dans son élément… Comment vont se passer ces 24 heures ?