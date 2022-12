10 couples parfaits - Saison 04 Episode 13

Safia décide d’aller voir Khéphren et de mettre les choses au clair. La jeune femme lui avoue sa préférence pour Vincent… Adrien, lui, parle à Anissa pour avoir des informations sur Mélanie. Il aimerait savoir s’il y a ses chances…Safia n’accepte pas que Vincent fasse à manger pour Maissane. Une discussion s’impose entre les deux… Ce soir, c’est l’anniversaire de Léa Mary. Pour l’occasion Anthony décide de lui offrir un petit cadeau. Le jeune homme souhaitait marquer le coup. En voyant le cadeau, Seby Daddy est jaloux et décide de ne plus parler à Léa. Cependant, il décide quand même de fabriquer, lui aussi, un cadeau. De leur côté, Dita et Bryan continuent de profiter de leur date. Cependant, le bonheur va être court… Le couple n’est pas d’accord sur la stratégie à adopter pour le jeu. En effet d’après Bryan, pour savoir si une fille est son match, il est obligé de rentrer dans la séduction… Comment va réagir Dita ?