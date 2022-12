10 couples parfaits - Saison 04 Episode 15

En savoir plus sur Elsa Fayer

Entre stratégie et choix du coeur, la cérémonie de la love machine va-t-elle révéler le tout premier match parfait de l’aventure ? Après un nouvel échec, les célibataires ont maintenant en tête la cérémonie des couples de demain. Ils devront faire preuve de stratégie pour activer le plus de faisceaux lumineux possibles. Au réveil, Vincent est toujours remonté contre Khephren qui lui, se réjouit de la situation, et en profite pour continuer à le piquer. Comme nos célibataires ont du mal à trouver leur match, Maïssane lance une activité plage. Objectif : créer un hymne de motivation afin d’encourager chaque célibataire à trouver son match parfait de l’aventure. L’hymne des 10 couples va-t-il permettre aux célibataires de trouver leur match ? Pendant que Safia prépare les paroles de l’hymne, Mélanie se pose des questions sur son rapprochement avec Alan. Seby Daddy lui, se demande s’il doit passer à autre chose et se concentrer uniquement sur Léa Mary. Va-t-il s’excuser ?