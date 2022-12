10 couples parfaits - Saison 04 Episode 18

En savoir plus sur Elsa Fayer

Nous retrouvons Seby Daddy aux côtés de Léa Mary. Le King lui a préparé une grande déclaration pour regagner son coeur. Maintenant que son couple est officiel, il est temps de l’annoncer à toute la villa. Pas sûr que ça plaise à Eva… Toute la villa ou presque est heureuse pour le couple Seby Daddy/Léa Mary mais la bonne humeur est de courte durée... Carla compte bien aussi faire son annonce et ça risque de ne pas plaire à tout le monde, notamment à Dita. Stupeur dans la villa : les deux femmes ont dépassé les limites ! Écoperont-elles d’une sanction ? Pour l’heure, Safia attend toujours des explications de Vincent depuis leur séparation. La jeune femme ne perd pas espoir, même si lui ne veut plus d’elle. En attendant la suite de cette histoire, quoi de mieux pour la rivalité Allan/Adrien, qu’une compétition pour les clefs de la Love room ? Les deux célibataires ont respectivement pour binôme Orélie et Mélanie. Qui obtiendra un date dans la love room ?