10 couples parfaits - Saison 04 Episode 23

Seby Daddy est déterminé à montrer aux autres que la réaction de Dita suite au départ de Carla n’était qu’un “mauvais timing”. Mais personne ne veut croire que cette réaction n’était pas voulue… Loin des embrouilles, Adrien et Mélanie partent en date “Filtres d’amour”. Le jeune femme a besoin d’être rassurée alors que lui, n’a qu’une envie, c’est de matcher ! En rentrant, Krys donne son gage à Adrien qui a perdu un pari. Alors que Maïssane prépare son coup d’Etat pour renverser le président Bryan Boy, Alcaraz et la “Golden Team” établissent leur nouveau QG dans la chambre des garçons. Et là, c’est le drame… Léa Mary trouve des affaires de filles dans la valise du King. Comment Seby Daddy va-t-il se sortir de cette situation ?