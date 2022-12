10 couples parfaits - Saison 04 Episode 30

Le jeu du “tu préfères” continue dans la Love Beach Villa. Cependant, ils redoutent le retour dans la villa… Le reste des célibataires se lance dans un jeu “Actions et Vérités”. Mais, le jeu va être perturbé par une vidéo de la Love Beach Villa. Cette fois, c’est Adrien et Orélie qui vont être choqués… En effet, quand ils voient Allan et Mélanie s’embrasser, les deux nouveaux célibataires ne perdent pas de temps et s’embrassent à leur tour. Antho s’empresse d’envoyer la vidéo à la Love Beach Villa. Les retrouvailles entre les deux groupes risquent d’être explosives !