10 couples parfaits - Saison 04 Episode 31

En savoir plus sur Elsa Fayer

Les retrouvailles explosives peuvent commencer ! La Love Beach Villa réintègre la villa et compte bien régler ses problèmes. Presque tous les couples de l’aventure vont se briser et même des amitiés… Pendant que les célibataires règlent leurs comptes, Antho et Mélanie sont partis réfléchir aux deux couples à envoyer en Love Machine. Il est important pour eux de trouver des couples parfaits. En effet, pour l’instant, ils n’ont pas connaissance d’un seul match parfait… Cela va-t-il changer ?