10 couples parfaits - Saison 04 Episode 37

La cérémonie des couples se termine. Les célibataires augmentent pour la première fois leur score, mais de peu… Après une cérémonie peu concluante, ils se relancent dans la recherche des matchs parfaits. Et s’il y en a un qui est très motivé, c’est Antho. Le jeune homme ne sait plus où donner de la tête entre Dita, Eva et Cynthia. Allan quant à lui, sait qu’il veut se concentrer sur Maïssane. Cette semaine, la “Ditature” est finie. Place à la “Daddyture” ! Super Seby Daddy fait son entrée ! À son tour d’être à la tête des investigations pour trouver les matchs parfaits de l’aventure.