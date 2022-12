10 couples parfaits - Saison 04 Episode 42

En savoir plus sur Elsa Fayer

La Love Room 2.0 ouvre ses portes aux célibataires ! Elle va les aider à se découvrir plus en détail. La rivalité entre Vincent et Khephren est de retour ! Mais maintenant, c’est pour Cynthia qu’ils se battent ! Ils se lancent dans une guerre de muscles pour pouvoir la choisir pendant la cérémonie de ce soir. Les garçons se concertent justement sur le choix qu’ils feront ce soir. Ils sont aidés par Super Seby Daddy, qui est certain de voir sept faisceaux s’allumer ce soir ! Entre choix du coeur et stratégie, quelle décision les garçons vont-ils prendre ? Vont-ils augmenter leur score ?