10 couples parfaits - Saison 04 Episode 43

En savoir plus sur Elsa Fayer

La cérémonie se termine sur une ambiance tendue… En effet, entre Dita et Bryan sont de nouveau en froid ! Malgré les tensions, les célibataires ont réussi à augmenter leur score ! Ils ont atteint quatre faisceaux. Mais encore une fois c’est une victoire en demi-teinte… Orélie quant à elle est persuadée qu’elle est le match parfait de Vincent ! Ils vont pouvoir se découvrir sans être dérangé lors d’un date dans une piscine naturelle. Ils profitent de leur date, pour se poser des questions et avancer dans la recherche des match parfaits. Allan et Maïssane eux officialisent leur couple grâce à Antho. Pendant ce temps, Vincent continue de forcer avec Cynthia. Cette situation ne plaît pas du tout à Khephren…