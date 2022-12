10 couples parfaits - Saison 04 Episode 48

En savoir plus sur Elsa Fayer

L’heure du verdict a sonné ! Les célibataires vont savoir s'ils ont encore une chance de remporter les 200 000 €. Le résultat tombe : encore une maigre victoire pour les célibataires. Ils ne restent plus que deux cérémonies des faisceaux avant la fin de l’aventure… À son réveil, Seby Daddy essaye de se réconcilier avec Léa Mary. Il veut se ratrapper de son comportement de la veille. Et il y en a un qui va devoir se réconcilier bientôt… En effet, Allan est de plus en plus proche d’Orélie. Depuis leur réconciliation ils ont retrouvé une complicité… Mais Maïssane ne va pas le laisser faire sans rien dire !