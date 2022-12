10 couples parfaits - Saison 04 Episode 50

En savoir plus sur Elsa Fayer

La soirée de la vérité est maintenant terminée. Les célibataires ont bien avancé dans la recherche des matchs parfaits. Cependant, le comportement d’Adrien agace la villa… En effet, pendant la soirée, il n’a pas arrêté de parler de Kellyn. La jeune femme ne se laisse pas faire et décide de balancer une bombe qui fait trembler la villa ! Surtout Mélanie qui est déjà à bout… L’heure n’est plus aux disputes. Aujourd’hui, c’est Date Challenge ! L’épreuve du jour se nomme “Les Dossiers Inavouables”. Elsa va révéler des anecdotes croustillantes sur les célibataires et ils devront ensuite deviner de qui il s’agit.