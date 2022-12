10 couples parfaits - Saison 04 Episode 56

Allan annonce à toute la villa que sa mère Nadine pense qu’Orélie est son match. Tout comme Marie-France, qui annonce que son préféré est Seby Daddy. Allan ne perd pas de temps et part en date avec Orélie ! Maïssane et Mélanie n’en perdent pas une miette de ce date… Elles partent discrètement en filature. Malheureusement, la maladresse d’Allan prend le dessus et le jeune marseillais blesse Maïssane… Malgré ça, il arrive à se faire pardonner, mais pour combien de temps ?