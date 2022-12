10 couples parfaits - Saison 04 Episode 63

En savoir plus sur Elsa Fayer

Le verdict tombe ! Une autre Love Machine positive ! Les célibataires trouvent encore un match parfait ! Mais une nouvelle fois, c’est un départ douloureux pour les célibataires… Vincent et Orélie préparent leurs valises et partent en lune de miel. Cynthia est inconsolable après ce départ, d’autant plus que le clan sacrifice la prend pour cible… La guerre des clans continue ! Le parti contre le sacrifice essaye de jouer toutes ses cartes pour ne pas perdre Cynthia. Les célibataires vont-ils choisir de la sacrifier ?