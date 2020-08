En savoir plus sur Elsa Fayer

Visiblement Safia et Anthony n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Alors qu'ils ont eu un date la veille, Anthony semble plus attaché à Safia qu'il le croit. La jeune femme, toujours en pleine recherche de son match met les choses au clair avec lui : "On n'a eu qu'un date, on n'est pas ensemble". Voilà qui est dit ! Extrait de l'émission du 19 août 2020. 10 Couples Parfaits du lundi au vendredi à 19h sur TFX.