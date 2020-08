10 couples parfaits - Safia, en larmes, après ne pas avoir été choisie lors de la cérémonie

En savoir plus sur Elsa Fayer

"Je me suis sentie humiliée" dit Safia. La jeune femme est à fond dans la recherche de son match parfait. Pour cela, elle apprend à connaître plusieurs garçons : Anthony, Kephren et Vincent. Mais ces derniers n'apprécient pas le fait qu'elle ne se contente pas d'un seul garçon. Ils ont donc décidé de ne pas la choisir lors de la cérémonie du crush test. Safia ne s'y attendait pas et l'a très mal vécu. Elsa Fayer a remarqué sa baisse de moral et a décidé de venir lui parler à la villa pour la réconforter. 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.