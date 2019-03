10 couples parfaits (Saison 3) - AVANT-PREMIERE de l'épisode du 1 avril 2019

EXCLU - Regardez en avant-première le premier épisode de 10 couples parfaits saison 3 sur MYTF1. Découvrez les 21 nouveaux célibataires, 10 femmes et 11 garçons, choisis pour former 10 couples parfaits ! Physique, intérêts, hobbies, ambition professionnelle, caractère… Chacune de ces facettes a été passée au crible grâce à des études de personnalités et comportementales. Un seul objectif : identifier leur âme sœur et composer les 10 nouveaux couples parfaits malgré de nombreuses possibilités ! A la clef ? 200.000 euros à se partager ! Alors, chaque célibataire saura-t-il reconnaître son « âme sœur » ? Vont-ils privilégier les sentiments au jeu ? Retrouvez 10 couples parfaits saison 3, présenté par Elsa Fayer, sur TFX à 17h50 le lundi 1er avril 2019.