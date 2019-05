10 couples parfaits - Saison 03 Episode 37 du 21 mai 2019

Des femmes et des hommes célibataires ont été choisis pour former 10 couples parfaits ! Physique, intérêts, hobbies, ambition professionnelle, caractère… Chacune de ces facettes a été passée au crible grâce à des études de personnalités et comportementales. Un seul objectif : identifier leur âme sœur et composer les 10 nouveaux couples parfaits malgré de nombreuses possibilités ! Chaque célibataire trouvera-t-il son « âme sœur » ? Mais attention, s’il y a bien 10 couples parfaits à retrouver, les célibataires ne seront pas 20… mais 21 avec 10 filles et 11 garçons !Et cette saison, ce sont les filles qui prennent le pouvoir car l’une d’entre-elle, sans le savoir, n’a pas 1 match parfait, mais 2 matches parfaits, c’est-à-dire qu’elle a deux âmes sœurs dans la villa, deux garçons avec qui elle est parfaitement compatible.Mais qui sont ces deux garçons ? C’est l’un des mystères de cette saison et un mystère qui pourrait coûter très cher à l’un des deux garçons car il risque à tout moment l’élimination.Si la jeune femme identifie grâce au révélateur de compatibilité amoureuse, « La Love Machine », l’un des deux garçons compatibles avec elle, l’autre est automatiquement éliminé de l’aventure et rentre donc chez lui, sans amour et sans argent. Pour gagner la cagnotte finale, les candidats devront identifier les 10 couples parfaits parmi lesquels se cache donc ce trio.Pour cette saison inédite présentée par Elsa Fayer, bienvenue dans le jeu de rencontre le plus ambitieux avec à la clé 200 000 euros à se partager si tout le monde arrive à trouver son âme sœur… En revanche, s’ils échouent, ils perdent tout ! Les célibataires sauront-ils reconnaître leur âme-sœur ? Vont-ils privilégier les sentiments au jeu ?