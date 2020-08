10 couples parfaits - Saison 04 Episode 10 du 27 août 2020

En savoir plus sur Elsa Fayer

Milla fait son debrief à Safia sur le questionnaire qu’elle a fait à Khéphren et Vincent. Elle lui indique sa préférence… Cela confirme également le choix de Safia. La jeune femme va devoir leur annoncer. Les candidats réfléchissent toujours à la stratégie à adopter lors de la cérémonie… Entre choix de cœur et de raison, les avis sont mitigés. Mais les candidats vont devoir se mettre d’accord… Alcaraz doute toujours sur Kellyn et se confie à Milla. Celle-ci est au courant des déclarations de Kellyn a Adrien. Cependant, elle décide de ne rien lui dire pour le moment… De leurs côtés, Dita et Bryan se rapprochent de plus en plus. Les candidats se préparent pour la cérémonie. Les garçons font des pronostics sur les futurs choix des filles. Alcaraz craint que Kellyn choisisse Adrien… L’heure de la cérémonie tant attendue arrive. Ce sont bien les filles qui vont choisir les garçons. Chaque fille devra donc choisir un garçon pour former un couple parfait. Pour chaque couple parfait trouvé, un faisceau s’allumera… Les candidats vont-ils trouver des couples parfaits ? Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.