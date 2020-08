10 couples parfaits - Saison 04 Episode 11 du 28 août 2020

En savoir plus sur Elsa Fayer

Kellyn choisit Adrien lors de la cérémonie. Pour Alcaraz, c’est la stupéfaction. Il est déçu de son choix. C’est pour lui une révélation, il ouvre enfin ses yeux sur la jeune femme. Chaque fille choisit son potentiel match parfait. Certains choix ne sont pas forcément tous acceptés… La cérémonie des faisceaux arrive à son terme. Les candidats vont savoir combien de couples parfaits ils ont trouvé. Cependant, ils ne sauront pas lesquels… Après deux échecs en love machine, vont-ils enfin trouver des couples parfaits ? Après la cérémonie, Alcaraz se rend compte qu’Anissa pourrait-être la bonne… Alors que Dita et Bryan se lèvent plus heureux que jamais, Vincent n’est pas de la même humeur… Le jeune homme ne comprend pas le choix de Safia lors de la cérémonie… Il lance donc des pics à Safia. Kellyn est au cœur de toutes les discussions. Le ton monte entre la jeune femme et les candidats. Adrien dévoile les propos de la jeune femme… Milla s’en mêle et fond en larmes… Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.