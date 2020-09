10 couples parfaits - Saison 04 Episode 14 du 2 septembre 2020

En savoir plus sur Elsa Fayer

Ce mercredi 2 Septembre 2020, dans 10 couples parfaits, sur TFX : Après avoir embrassé Seby Daddy pour son anniversaire, Léa Mary apprend qu’il continue à jouer sur deux tableaux. Blessées, Léa Mary et Eva ont décidé de se rebeller ! Pour se défendre, Seby Daddy peut compter sur son armée d’avocats : Adrien, Mélanie, Marin et Khephren. Pendant ce temps, Vincent demande à Safia des explications au sujet de son choix, lors de la dernière cérémonie. Pour lui, c’est une désillusion totale et il a besoin d’explications. Alors que les célibataires se réveillent dans la villa, Dita et Bryan finissent leur séjour paradisiaque dans la forêt tropicale dominicaine. Ils sont dans une forme olympique pour la grande épreuve du date challenge du jour. Aujourd’hui c’est aux filles de concourir pour obtenir un date. Elles doivent deviner le nombre de conquêtes des garçons de la maison. La grande question, c’est : qui est le garçon aux 350 conquêtes ? Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.