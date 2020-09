10 couples parfaits – Saison 04 Episode 16 du 4 Septembre 2020

En savoir plus sur Elsa Fayer

Ce vendredi 4 Septembre 2020 dans 10 couples parfaits sur TFX : Nos célibataires continuent les rapprochements pour trouver les matchs parfaits. Loin des regards indiscrets, Allan est toujours en mode opération séduction avec Mélanie. Ce qui n’est pas vraiment du goût d’Orélie... Allan lui, se régale de cette situation. Un nouveau triangle amoureux ? Vincent, qui n’en peut plus du froid installé entre lui et Khephren, décide d’avoir une explication. Khephren sera-t-il ouvert à la discussion ? Tandis qu’Allan se réjouit d’avoir deux filles pour lui, Adrien en profite pour lui subtiliser Mélanie et voir s’ils peuvent être un potentiel match parfait. Mélanie va-t-elle lui laisser les portes ouvertes ? Allan n’attend pas une seconde pour clarifier la situation avec Adrien. Après que la love machine ait révélé que Maïssane et Krys n’étaient pas match, la célibataire explique pourquoi elle est de plus en plus distante avec lui… La cérémonie des couples c’est maintenant ! Il est temps pour nos célibataires de trouver les matchs parfaits de l’aventure. Après une cérémonie riche en rebondissements, entre règlements de compte, choix du coeur et stratégies, combien de faisceaux seront allumés après la cérémonie des couples ? La réponse dans cet épisode... Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.