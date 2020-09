10 couples parfaits – Saison 04 Episode 17 du 7 Septembre 2020

En savoir plus sur Elsa Fayer

Ce Lundi 7 Septembre, 2020 dans 10 couples parfaits sur TFX : Après une cérémonie des couples chaotique, nos célibataires partent se coucher… On dit que la nuit porte conseil mais cette nuit a surtout apporté une nouvelle bombe à lâcher pour Carla ! Du côté des garçons, c’est encore le triangle Khephren, Vincent et Safia qui est au centre des discussions. La situation entre eux se dégrade de jour en jour, pour le plus grand plaisir de Khephren. En tout cas, s’il y en a une qui est de bonne humeur, c’est Eva ! Après son show de la veille et le bisou avec Antho, elle se lève de bonne humeur pour aller le voir. Mais attention, la trahison de Bryan, lors de la cérémonie des couples, est toujours dans les esprits. Le frère du King s’est mis toute la maison à dos ! De son côté, Adrien ne perd pas de temps et commence son jeu de séduction avec Mélanie, dès le petit déjeuner. Allan lui, ne perd pas une miette du spectacle. Il constate, avec désolation, que son rival prend de l’avance sur lui ! Pendant qu’une partie de nos célibataires broie du noir, la love alarme retentit pour une très grande annonce : L’écran coeur prend le contrôle de nos célibataires et risque de tout chambouler dans la villa... Loin de la villa, Seby Daddy et Léa Mary profitent d’un repas sur une plage paradisiaque. Pour ne pas déroger à sa réputation de King, Seby Daddy lui a préparé une surprise qui risque de beaucoup lui plaire... Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.