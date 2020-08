10 couples parfaits - Saison 04 Episode 02

En savoir plus sur Elsa Fayer

Dans ce nouvel épisode de 10 couples parfaits, quatre nouveaux célibataires font leur entrée dans la villa. Tous n'ont qu'une hâte en entrant dans la villa, c'est de trouver leur match ! Les premiers rapprochements commencent dans la villa. Anthony met les bouchées doubles pour concquérir Safia mais le jeune homme a de la concurrence ! Un triangle amoureux commence à se former entre Anthony, Kephren et Safia. La belle Safia parviendra-t-elle à trouver son match ? Sebby Daddy confie un secret à son frère Bryan mais ce dernier comprend qu'il a une véritable bombe entre ses mains. Bryan arrivera-t-il à garder le secret que son frère lui a confié ? Alcaraz et Anissa tente de faire table rase du passé. Comment se passera le reste de l'aventure pour les deux ex ? Enfin, l'arrivée d'une nouvelle habitante risque de chambouler toute l'ambiance de la villa. 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.