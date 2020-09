10 couples parfaits – Saison 04 Episode 20 du 10 Septembre 2020

En savoir plus sur Elsa Fayer

Ce Jeudi 10 Septembre 2020 dans 10 couples parfaits sur TFX : Eva, Antho, Kellyn et Bryan, profitent de leur escapade gagné dans le date challenge ! Les célibataires cogitent sur le couple à envoyer en love machine. Rappelons que pour l’instant, ils n’ont aucun match parfait confirmé en 3ème love machine… Pendant qu’Antho et Eva enchaînent les chutes, Bryan et Kellyn profitent à fond. Le frère du King n’a pas oublié qu’il a été missionné par Alcaraz pour connaître les véritables intentions de Kellyn à son égard. Loin de la plage et des paddles, Seby Daddy et Alcaraz partent en mission pour que tous votent Eva et Antho pour la love machine du jour ! Les deux amis ne souhaitent pas voir s’en aller d’un côté, son frère et de l’autre, la femme avec qui il doit régler ses comptes… Alors, quel couple sera envoyé en love machine ? Après une longue journée, c’est maintenant l’heure de vérité! La love machine va confirmer si le couple du soir est un match parfait ou non ! Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.