10 couples parfaits – Saison 04 Episode 25 du 17 Septembre 2020

Ce Jeudi 17 Septembre 2020 dans 10 couples parfaits sur TFX : Les gagnants du date challenge profitent de leur sortie sur la plage et sondent leur binôme pour trouver les matchs. En attendant, les célibataires restés à la villa, cogitent sur le couple à choisir pour la love machine du jour. Lorsqu’ils rentrent à la villa, chaque binôme fait le débrief de son date. Bryan explique qu’il est en froid avec Dita et Antho demande un débrief à Adrien sur le comportement d’Eva… Mais l’heure n’est plus au débrief, la journée est décisive pour les célibataires. Un couple sera envoyé en love machine ce soir ! Alors, quel couple sera envoyé pour être testé ce soir ? Nouvel échec pour la love machine ou premier match parfait ? Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.