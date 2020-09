10 couples parfaits – Saison 04 Episode 28 du 22 Septembre 2020

En savoir plus sur Elsa Fayer

Ce Mardi 22 Septembre 2020 dans 10 couples parfaits sur TFX : Ce soir, c’est soirée clubbing dans la villa. Les célibataires se préparent pour danser toute la nuit ! Mais Dita et Léa Mary se demandent si elles ne sont pas allées trop loin en provoquant Seby Daddy et Bryan Boy... La soirée “Anges et Démons” bat son plein dans la Love Beach Villa ! Les célibataires vont être chamboulés par la réception des vidéos de Khephren. Notamment Seby Daddy et Bryan qui ne vont pas hésiter à se venger ! Antho lui, lâche son dévolu sur Cynthia et entame un jeu de séduction. Le jeu des tentations commence dans les deux villas ! Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.