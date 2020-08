10 couples parfaits - Saison 04 Episode 03 du 18 août 2020

En savoir plus sur Elsa Fayer

Dans ce nouvel épisode de 10 Couples Parfaits,Alcaraz découvre que son ex Kellyn a intégré l'aventure. Les retrouvailles s'annoncent très tendues entre Alcaraz et Kellyn. Carla et Bryan continuent leur jeu de séduction, pour le plus grand plaisir de Bryan. Safia est en recherche active de son match. Pour cela, elle n'hésite pas à explorer toutes les pistes qui s'offrent à elle. Enfin, l'arrivée d'un nouvel habitant risque de faire des étincelles et de perturber l'équilibre de la villa. Mais de qui s'agit-il ? 10 Couples Parfaits, nouvelle saison, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.