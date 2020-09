10 couples parfaits – Saison 04 Episode 34 du 30 Septembre 2020

En savoir plus sur Elsa Fayer

Ce Mercredi 30 Septembre 2020 dans 10 couples parfaits sur TFX : Antho et Cynthia continuent leur rapprochement pendant la soirée sur la plage. Ils décident de s’éloigner des autres célibataires pour passer un moment tous les deux… Le lendemain, les célibataires se lèvent et se préparent pour le Date Challenge du jour ! Mais c’est surtout une très grosse dispute, entre Kellyn et Alcaraz, qui réveille la villa… Ils ont clairement dépassé les limites et c’est à Elsa de décider de leur avenir dans l’avenir… Néanmoins, le Date Challenge n’attend pas ! Aujourd’hui, il sera question des phéromones. Les filles vont devoir renifler les garçons et en choisir un ! Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.