10 couples parfaits – Saison 04 Episode 38 du 06 Octobre 2020

Ce Mardi 06 Octobre 2020 dans 10 couples parfaits sur TFX : Léa Mary et Khephren préparent leur plan pour provoquer Seby Daddy ! Mais celui-ci est occupé à gérer son bootcamp et à stimuler la recherche des matchs parfaits. Il organise une session de léchage de pâte à tartiner. Les couples et les amitiés vont-ils survivre à ce petit jeu ? Cependant, le retour de Léa Mary et Khephren va changer le mood des célibataires. En effet, ils mettent en place leur plan et se font passer pour un pré-couple. Seby Daddy a eu le coeur brisé et ne souhaite plus parler avec Léa Mary... Elle confie cependant à Dita, que c’est un jeu pour se venger. Malgré son chagrin, Super Seby Daddy n’oublie pas son statut d’élu et doit envoyer un couple en date romantique. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.