10 couples parfaits – Saison 04 Episode 39 du 07 Octobre 2020

Ce Mercredi 07 Octobre 2020 dans 10 couples parfaits sur TFX : Bryan n’en peut plus du rapprochement entre Antho et Dita. La jeune femme continue de le manipuler. Mais Antho a d’autres soucis à régler, il est perdu entre Cynthia, Dita et Eva … Loin des problèmes, Allan et Maïssane entament leur dîner romantique. Les deux marseillais commencent à se rapprocher. Pendant ce temps, le reste des célibataires continue de profiter de la soirée. Mais le rapprochement entre deux célibataires va perturber la fin de soirée. Le lendemain, Léa Mary va lancer plusieurs bombes dès le matin. Comment vont réagir les autres célibataires de la villa ? Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.