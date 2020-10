10 couples parfaits – Saison 04 Episode 40 du 08 Octobre 2020

En savoir plus sur Elsa Fayer

Ce Jeudi 08 Octobre 2020 dans 10 couples parfaits sur TFX : Aujourd’hui, c’est un jour important ! En effet, le date challenge le plus redouté de 10 couples parfaits va avoir lieu. Le challenge de culture générale ! Les gagnants partiront en date visite d’un zoo ! Ils auront aussi l’occasion de partir tester leur couple en Love Machine. Seby Daddy, qui est l’élu de la semaine, va donc choisir qui partira avec les gagnants de ce Date Challenge. Pendant que les deux couples profitent du date avec les singes de République Dominicaine, Kellyn et Khephren mettent les choses à plat. La situation entre eux n’est plus tenable… Maintenant, les célibataires vont envoyer en Love Machine un couple, mais lequel ? Ce choix va être déterminant pour le reste de l’aventure. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.