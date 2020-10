10 couples parfaits - Saison 04 Episode 44 du 14 octobre 2020

En savoir plus sur Elsa Fayer

Ce Mercredi 14 Octobre 2020 dans 10 couples parfaits sur TFX : Dita et Bryan ont une discussion sérieuse. Ils sont décidés à se remettre ensemble et mettre les choses à plat. Bryan a enfin obtenu ce qu’il voulait ! Pendant ce temps, l’écran coeur il annonce la soirée USA ! Les garçons préparent un haka et les filles préparent une chorégraphie de pom-pom girl. L’heure de la battle a sonné ! Tout le monde profite de la soirée, les couples se rapprochent encore plus. Mais Mélanie ne l’entend pas de cette oreille. Elle compte bien tester Adrien pour voir si c’est son match. Ce soir, elle va mettre à l’épreuve sa jalousie. Va-t-il lui prouver qu’ils sont match ? En attendant, le Date Challenge arrive ! Cette semaine, il se déroulera en duo ! Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.