10 couples parfaits - Saison 04 Episode 49 du 21 Octobre 2020

Ce Mercredi 21 Octobre 2020 dans 10 couples parfaits sur TFX : Aujourd’hui, Kellyn n’a qu’une seule idée : trouver son match parfait et rejoindre Alcaraz. Elle essaye donc avec Antho et Adrien. À la villa Khephren a aussi une idée pour avancer dans la recherche des matchs parfaits. Il organise un “Khephren a dit” ! Mais le jeu va tourner au vinaigre… Maïssane en profite pour se venger d’Allan. Après cette dispute, Kellyn rentre de date avec Adrien et Antho. Même si elle annonce que pour elle, Antho est son match, elle va finalement choisir Adrien en Date Challenge. Ce soir, c’est la soirée de la vérité ! Les célibataires vont devoir répondre sincèrement à toutes les questions. Les couples vont-ils survivre à cette soirée ? Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.