10 couples parfaits - Saison 04 Episode 05 du 20 août 2020

Dans ce nouvel épisode de 10 Couples Parfaits, l'arrivée de Léa Mary et de Dita chamboulent l'équilibre de la villa. Et les premiers concernés sont les deux frères Sebastien et Bryan. Comment va se dérouler la suite de l'aventure pour les deux frères ? C'est le moment de la première cérémonie de crush test. A l'issue de cette cérémonie, deux candidats pourront aller tester leur compabilité dans la love machine. 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.