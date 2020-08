10 couples parfaits - Saison 04 Episode 06 du 21 août 2020

En savoir plus sur Elsa Fayer

Après le résultat de la love machine, Alcaraz remet sa relation avec Kellyn en question. Il décide d'avoir une conversation à coeur ouvert avec Adrien. Une situation qui ne plaît pas à Kellyn. Pour se changer les idées, cette dernière a accepté de partir en date avec Marin. Sont-ils matchs parfaits ? Safia est toujours bouleversée de la cérémonie de la veille. Elsa Fayer décide de la prendre à part pour la réconforter. Parviendra-t-elle à remonter la pente ? L'arrivée de Dita devient de plus en plus compliquée pour Bryan. Il voit d'un mauvais oeil le rapprochement entre son ex et Anthony. Il décide de mettre les choses au clair. 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.